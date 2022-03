Medico non vaccinato e sospeso scoperto a esercitare: denunciato, studio sequestrato

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato alla Procura per esercizio abusivo della professione un medico specializzato il quale, sebbene sospeso dall’Ordine per inosservanza dell’obbligo vaccinale, avrebbe continuato ad esercitare la propria attività. Lo studio del professionista è stato sequestrato. In particolare, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Venezia, dopo approfondimenti svolti tramite l’Ordine dei Medici e Chirurgi di Venezia e dopo diversi sopralluoghi, avevano notato un andirivieni di pazienti uscire dallo studio. Alcuni pazienti fermati dai finanzieri avrebbero confermato di aver ricevuto prestazioni sanitarie. Ulteriori controlli ed accertamenti effettuati direttamente presso lo studio hanno, inoltre, consentito di rinvenire documentazione contabile ed extra-contabile dalla quale emergerebbe l’esecuzione di decine di prestazioni mediche eseguite dopo la data di sospensione.