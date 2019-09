di Giuseppe Babbo

CAVALLINO TREPORTI - «Ancora penalizzati per la scelta dei». Si riaccende lo scontro attorno alla Sanità. A far discutere è la fine del servizio della dottoressa Zanon, medico di base che dallo scorso gennaio aveva sostituto il dottor Ghezzo andato in pensione a dicembre dello scorso anno. Al suo posto nei prossimi giorni arriverà la dottoressa Orlando, medico di base già in servizio a Jesolo con il suo ambulatorio principale e che nel litorale nord aprirà un secondo ambulatorio a Treporti. Ma. Troppo poco per i pazienti della dottoressa Zanon che ora temono nuovi disagi e penalizzazioni. E anche per questo dai banchi di opposizione a sollevare nuove polemiche è Angelo Zanella, capogruppo della lista Cavallino-Treporti. «Ancora una volta ci saranno code e difficoltà per i nostri cittadini attacca che dovranno mettersi alla ricerca di un nuovo medico. Praticamente i nostri residenti hanno un'unica certezza: