Medicina, sport e volontariato: il Veneto piange Toni Serena, presidente del Panathlon di Mestre

di Alvise Sperandio

È morto Antonio Serena, uno dei più conosciuti e migliori medici di Mestre, aveva 86 anni. Si è spento l'altra notte, per un malore improvviso, nella casa di campagna a Casale sul Sile che tanto amava e che alternava con l'abitazione di via Einaudi a Mestre. Il prof. Serena, Toni per gli amici, da primario di Dermatologia aveva contribuito a fare grande l'Umberto I. Professionista impeccabile nella sua brillante carriera che viveva come fosse una vocazione, era stato campione di atletica leggera in...