Apertura del nuovo McDonald's a Spinea

SPINEA - Apre un nuovo McDonald's in via Palladio a Spinea: nella struttura lavoreranno 50 persone. L'inaugurazione ufficiale sarà domenica 16 febbraio.



Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 2 di notte, avrà 172 posti a sedere (tra interni ed esterni) con tanto di l McDrive per ordinare direttamente in auto, e McCafé, per le pause caffè e le colazioni.



Per i bambini il ristorante mette a disposizione un'area gioco esterna e un’area dedicata alle feste di compleanno. © RIPRODUZIONE RISERVATA