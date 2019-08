Proprietari in ferie, colpo grosso da 200mila euro a San Trovaso

di Monica Andolfatto

VENEZIA - Il colpo grosso a domicilio da circa 200mila euro, messo a segno mentre i proprietari sono in vacanza, viene scoperto il giorno di Ferragosto. Appunto quando i padroni di casa sono rientrati e hanno trovato la brutta, bruttissima sorpresa. Aperta la porta d’ingresso dell’appartamento si sono subito resi conto della sgradita visita, visto i segni lasciati da chi aveva rovistato un po’ dappertutto, frugando in cassetti, armadi, librerie.L’abitazione si trova all’ultimi piano di una palazzina situata nella suggestiva zona degli artisti a San Trovaso.Ingente il bottino razziato che per ammissione degli stessi derubati, a una stima iniziale, oscilla fra il 150 e i 200mila euro.