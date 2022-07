Max Pezzali accende lo stadio di Bibione: e arrivano in 15mila

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Erano attesi in 9mila e si sono presentati in 15mila per la data zero di Max Pezzali. Lo stadio di Bibione gremito di moltissimi spettatori che non sono mancati al grande evento che ha regalato emozioni alla massima potenza. Dopo gli emozionanti concerti di Ultimo e Salmo a Bibione scatta l’ora di un altro pezzo da novanta della musica italiana. Stasera, domenica 10 luglio allo Stadio Comunale protagonista è Max Pezzali, icona del pop italiano, fondatore degli 883, con lo spettacolo che raccoglie tutti i suoi successi dal titolo “Canta Max”. Quella di Bibione è la data zero in vista dei due mega appuntamenti che si svolgeranno allo stadio San Siro di Milano il 15 e 16 luglio. I grandi successi di Max hanno acceso uno stadio pieno di genitori e figli che stanno cantando i grandi successi che hanno fatto la storia degli ultimi 30 anni.

