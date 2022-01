Marco Vidal, direttore Mavive: «121 anni nel settore della profumeria»

VENEZIA - Mavive è guidata dalla terza e quarta generazione della famiglia Vidal. “L’azienda è stata fondata 121 anni fa – racconta Marco Vidal, direttore generale Mavive e amministratore delegato di The Merchant of Venice – dal mio bisnonno Angelo Vidal e negli anni Cinquanta è diventata una delle aziende più importanti in Italia per la produzione di profumi e prodotti da bagno. Famosa per il Pino Silvestre, per il Carosello che ha segnato una generazione intera, per la realtà industriale che si è formata a Porto Marghera ed infine per la terza generazione, che attraverso mio padre, ha rilanciato l’azienda con Mavive”. Il gruppo gestisce un portfolio di marchi, tra cui la profumeria di nicchia e opera in più di 90 Paesi. Fiore all’occhiello è The Merchant of Venice. “E’ un nome – continua – che ben identifica l’idea della profumeria veneziana e storica fatta di mercanti e dalla capacità di trovare le materie prime più rare per poi trasformarle, a Venezia, secondo le ricette più innovative”. Marco Vidal auspica una Venezia del futuro collegata con il mondo e al tempo stesso sede perfetta per cittadini e aziende. “Vorrei contribuire – conclude – ad un’idea di Venezia viva e produttiva, che riesce a comunicare, a creare un valore aggiunto nel mondo con i prodotti che fanno la differenza per qualità e concept”. Federica Repetto

APPROFONDIMENTI MARCO VIDAL, DIRETTORE MAVIVE, Marco Vidal, direttore Mavive, "121 anni nel settore della...