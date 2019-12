Mauro Numa, il capione olimpico della grande scuola di Mestre, tornato a fare il carabiniere

di Edoardo Pittalis

MESTRE - La colpa è dei vicini di casa che non ne potevano più di quel bambino troppo vivace che rompeva a pallonate i vetri delle finestre alla periferia di Mestre. Così decisero di rivolgersi ai genitori per suggerire di far praticare un'attività sportiva al piccolo Mauro. Il padre, impiegato dell'Ufficio imposte di fabbricazione, pensò alla ginnastica o alle arti marziali; Mauro entrò per sbaglio nella palestra della scherma, vide due fiorettisti in pedana e rimase incantato. Il maestro, il grande Livio Di Rosa, lo fermò: «Non siamo un asilo, torna tra un anno». Il bambino si ripresentò. Tutto è incominciato così ed è finito con due medaglie d'oro alle Olimpiadi, quattro titoli mondiali, un numero imprecisato di vittorie internazionali.Mauro Numa, mestrino, 58 anni, è uno dei grandi nomi della scherma mondiale. Due figli grandi, nessuno lo ha seguito in pedana. A 16 anni era già nella Nazionale maggiore, a 17 campione del mondo della categoria Giovani, a 20 vicecampione assoluto del mondo a Roma, piegato all'ultima stoccata dal sovietico Romankov. Quella edizione si tinse di sangue, l'asso russo Vladimir Smirnov morì dopo l'incontro col tedesco Mathias Beher: la lama si ruppe, entrò nell'occhio e perforò il cervello. «La Russia vinse il mondiale a squadre battendosi alla morte in nome del loro compagno».