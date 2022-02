Venezia calcio in lutto: muore l'ex presidente e imprenditore Maurizio Zamparini

BAGNARIA ARSA - Il calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo e del Venezia calcio è morto stanotte: l' imprenditore friulano di Bagnaria Arsa (Udine) , 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle 2 per le complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi. Zamparini già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d'urgenza all'addome per una peritonite all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all'intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.

APPROFONDIMENTI IL CALVARIO Zamparini morto, a dicembre il ricovero d'urgenza per peritonite.... PERSONE Maurizio Zamparini, chi era il presidente del Palermo morto a Ravenna UDINE Maurizio Zamparini operato d'urgenza per un attacco di... LONDRA Zamparini e la morte del figlio: «Era un ragazzo pulito».... IL RITRATTO Addio a Zamparini: da Dybala a Pastore ecco tutti i giocatori che ha... PERSONE Maurizio Zamparini operato d'urgenza: è grave IL LUTTO Zamparini, morto il figlio Armando: il 23enne trovato senza vita in... IL LUTTO Armando Zamparini, figlio dell'ex presidente del Palermo morto a...

Il calcio la sua passione

Dopo aver portato il Venezia in Serie A, l'imprenditore friulano originario di Bagnaria Arsa (Udine) aveva acquistato il Palermo diventando il patron più vincente della storia del club rosanero. Con lui i siciliani sono tornati nella massima serie, riuscendo poi a qualificarsi anche a Coppa Uefa e Europa League.

Maurizio Zamparini aveva fondato le sue fortune sui centri commerciali marchiati Mercatone Zeta, dalle sue iniziali, venduti alla francese Conforama. Prima di approdare al Palermo Zamparini era entrato nel mondo del pallone con il Pordenone, poi ceduto per acquistare il Venezia. Sua l'intuizione di fondere il club lagunare con il Mestre nel 1987, e proprio in quell'occasione il Palermo venne rifondato e tornò in C2 al posto lasciato libero dal Mestre. Sotto la guida di Zamparini il Venezia arrivò in 10 anni alla Serie A. Nel 2002 rileva il Palermo da Franco Sensi, e porta con sé l'allenatore dei lagunari Glerean e qualche giocatore. Porta anche il Palermo in Serie A dopo 31 anni, guadagnandosi la cittadinanza onoraria. Soprannominato il mangia-allenatori per la frequenza con cui cambiava le panchine, Zamparini lascia definitivamente il Palermo nel 2018: quasi 15 anni di presidenza, dal 21 luglio 2002 al 27 febbraio 2017, e 16 anni di proprietà, dal 21 luglio 2002 al 1 dicembre 2018. Il club, retrocesso in B nella stagione 2016-2017, viene venduto alla società londinese Mepal per la cifra simbolica di 10 euro e l'impegno a ripianare gli oltre 22 milioni di debito.

Addio a Zamparini: da Dybala a Pastore ecco tutti i giocatori che ha lanciato

Zamparini, la morte del figlio

A ottobre Zamparini aveva perso il figlio Armandino, di 23 anni, trovato morto a Londra nella casa in cui viveva. Era stato ritrovato dalla governante che l'ha visto inerme. «Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra - aveva raccontato papà Maurizio - Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: "In bocca al lupo!". Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino era già morto. È una tragedia infinita». Maurizio Zamparini, lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie.

Luca Zaia ricorda l'uomo «vulcanico, schietto e appassionato»

«Sotto la sua presidenza sono state scritte pagine storiche del Venezia Calcio, e quindi del calcio Veneto in generale. Con Maurizio Zamparini è scomparso un personaggio nel vero senso della parola: vulcanico, schietto, appassionato, di quelli che i tifosi non dimenticano». Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda lo scomparso ex Presidente del Venezia Calcio. «Rivolgo le mie condoglianze – conclude Zaia – alla famiglia, a tutti coloro che gli hanno volute bene, e ai tifosi delle squadre che ha guidato, tra successi e delusioni, come sempre accade nello sport».

Il cordoglio di Fedriga

«Questa notte si è spento Maurizio Zamparini, imprenditore friulano e grande uomo di sport. Vulcanico ex presidente di Venezia e Palermo, fu artefice e protagonista di diverse pagine indelebili della storia locale e nazionale. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia». Lo scrive il Governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, sul proprio profilo social.

Il sindaco di Venezia

«Con Maurizio Zamparini se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, visionario e protagonista di un pezzo di storia della Città di Venezia con la promozione del VeneziaFC e il progetto dello stadio. Sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.» Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia di Zamparini.

LE REAZIONI

«Il Pordenone Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Zamparini, guida del Club neroverde fra il 1986 e il 1987, stimata figura del mondo del calcio come massimo dirigente di Palermo e Venezia oltre che dell'imprenditoria». È la nota diffusa dal club friulano, che ha voluto ricordare e onorare il proprio presidente nel periodo finale degli anni Ottanta, prima che rilevasse società di Serie A. «Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, i soci, i dirigenti Giancarlo Migliorini, Matteo Lovisa ed Emanuele Berrettoni, l'allenatore Bruno Tedino e tutti i tesserati neroverdi esprimono le proprie condoglianze alla famiglia Zamparini», conclude il messaggio di cordoglio.