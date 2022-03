Maurizio Stecca, il pugile oro olimpico che ha messo ko il Covid: «È stata dura ma finalmente sono sul ring ad allenare» Video

MARTELLAGO - Il pugile Maurizio Stecca, campione olimpico a Los Angeles 1984, a più di due mesi dalla guarigione dal Covid torna per la prima volta ad allenare. È lui il maestro di eccezione di una cinquantina di giovani atleti che partecipano allo stage di oggi, 6 marzo, ospitato nella palestra della "Combat Academy Venezia" di via Enrico Toti a Olmo di Martellago. «Finalmente sono fuori e sono felice di tornare ad allenare, oggi qui ci sono una cinquantina di giovani atleti - dice Stecca nella video-intervista - devo ancora recuperare da un punto di vista fisico, perché è stata davvero dura. Ma contro il virus ho vinto io». Ad organizzare lo stage con Maurizio Stecca è stato Loris Baldan tecnico di pugilato e fondatore della società Asd Kamicenter amici della boxe di Mestre.

APPROFONDIMENTI OLMO DI MARTELLAGO Il pugile Maurizio Stecca torna ad allenare dopo il Covid:... MARTELLAGO Maurizio Stecca mette ko il Covid e torna sul ring con i giovani... TREVISO L'oro olimpico Maurizio Stecca: «Sono guarito dal Covid, ho... TREVISO L'ex pugile Maurizio Stecca ricoverato a Treviso: "Il Covid...

Oltre al titolo olimpico Stecca è stato campione del mondo Wbo, campione europeo e anche italiano, quindi è abituato a combattere e a rialzarsi. Ma racconta come il Covid ha lasciato delle conseguenze pesantissime e come a distanza di più di due mesi dalla guarigione stia ancora facendo riabilitazione per rimettersi in forma.