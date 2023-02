Morto Maurizio Scaparro, il regista teatrale aveva 90 anni: lavorò al fianco di Strehler

È morto Maurizio Scaparro. E' venuto a mancare oggi, 17 febbraio, nella sua casa romana. Aveva compiuto 90 anni il 2 settembre del 2022 (nato a Roma nel 1932). Era l'ultimo grande personaggio di quel gruppo, di cui fu capostipite Strehler col Piccolo dei Milano, che, nel dopoguerra, fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia.

La carriera

La sua attività è iniziata come critico teatrale per alcuni giornali come L'Avanti e nel 1961 la rivista Teatro Nuovo. Dopo gli inizi al Teatro Stabile di Bologna, fu direttore dello Stabile di Bolzano. Nel 1983 a Parigi, al fianco di Strehler, e subito dopo divenne direttore del Teatro di Roma dal 1983 al 1990. E dal 1997 al 2021 ricoprì lo stesso ruolo per il Teatro Eliseo di Roma. Divenne anche commissario straordinario dell'Eti, e direttore dell'Olimpico di Vicenza. In tutto questo periodo non ha mai smesso di lavorare anche come regista. Il debutto nel 1965 al Festival dei Due Mondi di Spoleto con "La Venexiana".

L'impegno a Venezia

Tra il 1979 e il 1983, Maurizio Scaparro è stato direttore del Festival Internazionale di teatro della Biennale di Venezia. Ma sono diverse le occasioni in cui è stato il protagonista di appuntamenti nella città lagunare. Ad esempio, correva l'anno 1995 quando Maurizio Scaparro ha presentato la prima parte delle manifestazioni in programma per il Carnevale di Venezia, con incontri, spettacoli, film nel salone napoleonico del Museo Correr. E all'epoca aveva spiegato: «Vogliamo fare uscire la gente dalle case dove è costretta a vedere la televisione. Portarla nei teatri, nei cinema, nei musei a divertirsi e riflettere, riunendo le arti dello spettacolo in un fronte comune contro l'incultura dilagante». Tra gli incontri che hanno spiccato in quell'edizione del Carnevale c'erano proprio quelli dedicati a "Le arti dello spettacolo alla vigilia del 2000" che avevano come protagonista lo stesso Scaparro unitamente a Maurizio Costanzo.

La mostra dedicata ad Abano Terme

Per celebrare i 90 anni di Maurizio Scaparro, nel febbraio dello scorso anno 2022, nel museo internazionale della maschera "Amleto e Donato Sartori" di villa Trevisan Savioli ad Abano Terme, è stata allestita una mostra a lui dedicata. L’esposizione “Il Carnevale squarcia la nebbia. Venezia, Scaparro, La Biennale 1980, 1981, 1982, 2006” ha omaggiato il grande regista, critico teatrale e direttore artistico di teatri e Festival internazionali ed è stata molto apprezzata dai visitatori.