SPINEA - Il mondo del ballo latino americano è in lutto per la scomparsa di Maurizio Donà, dj di Spinea morto ieri mattina a 63 anni. Donà, che viveva a Fornase, era molto noto in tutta la regione per la sua produzione musicale e per le tante serate in consolle nei locali veneti. Da tantissimi anni produceva la sua musica e faceva ballare tanti appassionati di salsa e altre danze latine. Tra le sue produzioni più famose, Kamasutra, Cuando yo bailo, Pa los rumberos e si ricordano anche tante collaborazioni con artisti molto noti a livello internazionale. Di recente aveva lavorato a un nuovo progetto e aveva prodotto, insieme al collega Dj El Dan, producendo il brano “Te traigo a bailar”. Proprio questo pezzo era suonatissimo in queste settimane in tutti i locali, con una dedica speciale a Maurizio, al quale tutti, colleghi dj e ballerini, volevano bene e facevano gli auguri di pronta guarigione. «Era orgoglioso di sapere che la gente in questo periodo suonava il suo disco per promuoverlo al posto suo, visto che era bloccato a casa per la malattia» racconta la moglie Monica. Quando si sono conosciuti lui lavorava come speaker a Radio base San Marco Club. Insieme poi avevano aperto il negozio di dischi ”Juke box” in piazza a Mirano. «Poi però i tempi sono cambiati e con l’avvento dei grandi ipermercati non ne valeva più la pena quindi Maurizio si era dedicato completamente all’attività di dj, la sua grande passione» spiega Monica. Nel 2014 i primi segnali della malattia, con un intervento che sembrava aver risolto.

MALATTIA

Da 3 anni purtroppo però la malattia si era ripresentata in forma di metastasi. Dopo il lockdown con grande forza aveva provato a tornare al lavoro ma poi le sue condizioni si erano aggravate. «A noi piaceva la sua musica - raccontano alcune insegnanti di una scuola di salsa di Padova - e lo seguivamo fino a Vicenza per andare a ballare alle sue serate. Ieri sera gli hanno dedicato il brano e gli hanno fatto gli auguri. Purtroppo però la mattina dopo abbiamo avuto la terribile notizia». Centinaia i messaggi per lui, facendo le condoglianze alla moglie Monica e la figlia Nicole. La data del funerale non è ancora stata fissata.