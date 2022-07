MESTRE - Iscritti all'istituto Zuccante, perché convinti sia la scuola del futuro. Tecnologia, informatica, automazione, programmazione e digitalizzazione sono le competenze che coronano i sei cento, tra cui uno con lode, degli studenti diplomati nel corso degli esami di stato. «Sono prenotati dal sistema produttivo dell'area metropolitana - commenta il dirigente scolastico Marco Macciantelli - ancora prima che si diplomino, e in genere trovano buoni sbocchi occupazionali in breve tempo oppure si iscrivono all'università con risultati positivi: lo dicono le rilevazioni annuali di Eduscopio della Fondazione Agnelli».

Ecco chi sono i 6 studenti più bravi: 5 acuti e una lode

Leone Bacciu, classe 5ICTA, ha ottenuto 100 e lode con un curriculum brillante. Nel 2021 ha ottenuto come studente meritevole una borsa di studio da parte di Edisu Piemonte, l'Ente Regionale per il Diritto allo studio universitario. Quest'anno ha partecipato alle Olimpiadi di Informatica, ottenendo un ottimo piazzamento in squadra, e alla gara nazionale Robocup Junior Academy 2022 all'interno del progetto Digital Challenges a Trento, conquistando il terzo posto e accedendo al Campionato europeo. È risultato vincitore dell'edizione veneta dell'Italian model united nations, la più grande simulazione europea di processi diplomatici, e a lui si deve un'applicazione web in via di sperimentazione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra l'istituto e il mondo produttivo veneziano. «Ho iniziato a programmare anni fa racconta lo studente quando ho acquistato la piattaforma Arduino, ma già prima utilizzavo i Lego programmabili. Quest'anno nell'ambito di un progetto disciplinare sull'utilizzo dei social network, mi sono occupato di intelligenza artificiale. La cosa interessante è che nell'ultimo anno non ci sono verifiche, ma la possibilità di ampliare le proprie conoscenze senza libri in progetti tecnici interattivi nei laboratori».



Se Leone frequenterà informatica all'università Ca' Foscari, il centino Bruno Baldo della classe 5AA (indirizzo automazione) si è iscritto a ingegneria a Padova. «Scelsi lo Zuccante spiega perché aveva la fama della scuola più difficile di Mestre. Mi interessava il mondo elettronico informatico e robotico, e la materia che mi ha appassionato è stata tecnologie di progettazione dei sistemi elettronici ed elettrotecnici, dove abbiamo utilizzato una sorta di computer da fabbrica che resiste a condizioni difficili in modo programmato». Riccardo Sambo di 5AB si è immatricolato alla facoltà di ingegneria meccanica a Padova, si è iscritto allo Zuccante come il padre al tempo, e appassionato di motori. «Scrivere programmi diverte e dà soddisfazione» afferma il suo compagno di classe Andrea Ernani Mastro. Hu Yucheng infien è di origini cinesi ma nato a Venezia, e ha frequentato la 5SA serale di informatica durante il Covid, completando gli studi interrotti. «Mi piace creare applicazioni e pagine web» afferma. Il sesto centino è Alessandro Zannini della classe 5AB.