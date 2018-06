Altri servizi sul Gazzettino del 16 Giugno

CHIOGGIA - I suoi "fratelli" ultras dell'Union Clodia Sottomarina avevano chiesto di stare vicini a, per non lasciarlo solo nel combattere la sua battaglia personale contro il male. Purtroppo non è bastato e il 27enne di Chioggia tifosissimo del Venezia non ce l'ha fatta.Mattia è stato un grande esempio di voglia di vivere e tenacia: «Con il cuore pieno di tristezza e dolore, annunciamo che il nostro amico e fratello non ce l'ha fatta» scrivono su Facebook i tifosi dell'Fbc. Ma un segno profondo Mattia lo lascia in tutti gli amici delle curve compresa quella Curva Sud di recente intitolata a un altro grande ultrà, Michael Groppello, mancato lo scorso anno per un incidente stradale. "Tutta la tifoseria unionista si stringe attorno alla famiglia di Mattia e alla Chioggia ultras per la sua scomparsa", dichiara la Curva Sud.Centinaia i messaggi di cordoglio sui social: "Ciao Mattia, da oggi tiferai Unione dalla curva sud degli angeli", scrive Francesco. "Sei stato un uomo, un esempio, un guerriero - sottolinea Andrea - La vita non ti è mai stata facile, ma hai sempre lottato come un leone. Porteremo avanti il tuo insegnamento, perchè, come dicevi tu, 'la gente come noi non molla mai'".