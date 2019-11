«C'è da lavorare su Venezia, domattina, venerdì 15, sarò lì. Ho lasciato che passeranno 48 ore di caos ma ritengo moralmente doveroso esserci, insieme a Luca Zaia e ai tanti italiani che si sono rimboccati le maniche. Lì non c'è gente che aspetta». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook ha annunciato la sua visita in laguna.

