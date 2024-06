CHIOGGIA - Richiederanno qualche giorno di convalescenza, ma non destano eccessive preoccupazioni, le condizioni di Matteo Penzo, esponente cittadino di Fratelli d'Italia, rimasto ferito mercoledì, 5 giugno, nel tardo pomeriggio, a seguito di un incidente stradale e attualmente ricoverato all'Angelo, a Mestre. «Ci ha mandato una foto dal letto d'ospedale - dice Massimiliano Tiozzo Caenazzo, commissario del circolo FdI di Chioggia segno che sta abbastanza bene. Ieri ha risposto ad alcuni messaggi e, a quanto pare, tra pochi giorni potrebbe essere trasferito all'ospedale di Chioggia, ancora per qualche giorno, in attesa delle dimissioni».

L'incidente è avvenuto, fatalità, alla rotonda dell'ospedale di Chioggia che Penzo stava percorrendo in sella al suo scooter. A urtare la moto sarebbe stata un'automobile eseguendo la manovra di immissione in rotonda. Nella caduta Penzo avrebbe riportato una lacerazione a una gamba che avrebbe coinvolto un'arteria, con una cospicua uscita di sangue. La circostanza, secondo i protocolli di emergenza, ha richiesto il trasporto nel più vicino centro attrezzato per i danni riportati e la gestione delle possibili complicazioni, per cui è stato fatto intervenire l'elicottero che ha effettuato il trasferimento a Mestre, dove Penzo è stato sottoposto a un'operazione di "ricucitura". E ora le sue condizioni appaiono stabili e non destano preoccupazioni.

Matteo Penzo è stato al centro della cronaca politica degli ultimi sei mesi, prima quale coordinatore locale di FdI, poi quale "avversario personale" del sindaco che l'ha indicato come causa principale della rottura, nella maggioranza di centrodestra uscita dalle elezioni del 2021. All'apparenza la crisi di maggioranza era stata causata dalla defenestrazione de vice sindaco, Daniele Tiozzo Brasiola (FdI, anche lui) decisa dal sindaco il 22 novembre 2023. Già il 12 dicembre, però, Penzo aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di coordinatore «per motivi strettamente personali», dimissioni che non erano state rese note, mentre le trattative di "riconciliazione" (poi fallite) venivano seguite dal coordinatore provinciale Lucas Pavanetto. Ciò non ha impedito, però, al sindaco, di indicare Penzo come "manovratore" di una crisi che non si chiudeva e che, anche oggi, continua ad avere strascichi importanti su varie questioni amministrative.