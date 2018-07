Frontale fra due auto: muore un 36enne, ferite due cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro tragico incidente stradale nella notte poco dopo il mortale sulla A27: il secondo schianto è avvenuto a Ceggia e la vittima è, sandonatese di 36 anni. Era al volante di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf.A bordo dell'altra vettura c'erano due donne, madre e figlia cinesi, residenti in Svizzera. Si trovavano in vacanza nel Veneto orientale ed entrambe sono ora in ospedale. La più giovane è in prognosi riservata, non in pericolo di vitaPer Guiotto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: l'incidente all'altezza di piazza Pio X, sulla Triestina. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e sanitari del 118 ma, nonostante gli sforzi, non c'è stato nulla da fare.