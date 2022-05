Il presidente Mattarella oggi a Venezia per i 60 anni della Scuola Navale Morosini

VENEZIA - In sessant'anni il Morosini ha formato generazioni di giovani militari. Non a caso oggi, per omaggiare la ricorrenza (che in realtà sarebbe stata l'anno scorso, slittata per ovvie ragioni legate alla pandemia) e salutare i nuovi allievi chiamati al giuramento, ci sarà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Un riconoscimento importante per una scuola diventata ormai un'istituzione non solo per la città, ma per tutto il Paese. La celebrazione si terrà questa mattina in piazza San Marco alle 10.30: 168 allievi dei 3 corsi (Astraios, Centaurus e Meithras) giureranno davanti alle autorità civili e militari.

In Piazza saranno inoltre schierati oltre 350 ex allievi, appartenenti ai 57 corsi che li hanno preceduti. In bacino San Marco sarà ormeggiata per l'occasione il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne: qualcuno, ieri, vedendolo arrivare alle Zattere, per un attimo ha avuto un sussulto. Vedere una nave da guerra attraccare in fondamenta, di questi tempi, fa un certo effetto.