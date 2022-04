LIDO - Matrimoni sulla spiaggia del Blue Moon al Lido con lo sconto per veneziani e residenti. Se, e quando, la proposta verrà effettivamente concretizzata, la clientela locale godrà sicuramente di un’attenzione particolare e un occhio di riguardo. L’idea lanciata venerdì dalla consigliera di Venezia Spiagge, sta facendo discutere e ha aperto nell’isola in città un ampio dibattito che ha suscitato grande interesse. Venezia Spiagge, la società controllata al 100 per cento dal Comune di Venezia, che nell’isola ha in gestione tre stabilimenti balneari (Blue Moon, Zona A in lungomare D’Annunzio e spiaggia San Nicolò) è al lavoro per sviluppare anche questo settore di mercato. Va detto, però, che per far partire l’ambizioso progetto mancano una serie di passaggi formali, tra cui anche una delibera di giunta. Dunque l’avvio non sarà immediato, ci vorrà ancora del tempo. Ma l’intenzione c’è.

I matrimoni sulla spiaggia non sono una novità al Lido: ne sono già stati fatti negli anni scorsi, durante la bella stagione, ad esempio sulla spiaggia dell’hotel Excelsior. Quello che però propone Venezia Spiagge”, essendo una società con proprietà e controllo pubblico, ha però un’aggiunta fondamentale: la presenza sulla spiaggia dell’Ufficiale di Stato Civile che renda la cerimonia valida a tutti gli effetti dal punto di vista civile.

«E’ una fetta di mercato importante per la quale, ci stiamo attrezzando al meglio. E’ ovvio che, come dimostrato per tutti gli i servizi balneari, anche in questo caso, o residenti avrebbero una tariffa speciale e più bassa, rispetto alla clientela turistica. Mancano, però, ancora alcuni passaggi formali che andranno completati. L’interesse, anche da parte degli stranieri, c’è. Dobbiamo organizzarci anche per andare a promuovere questo nuovo “prodotto” e rintracciare chi è interessato».

Sul tema delle nozze in spiaggia è intervenuto anche il gruppo consiliare del Partito Democratico ed in particolare il consigliere comunale Paolo Ticozzi, Danny Carella capogruppo Pd in Municipalità e Alessandro Strozzi segretario del circolo del Lido attraverso un comunicato: «Nulla in contrario circa la proposta dei matrimoni al Blue Moon ma è importante capire come si configurerà l’operazione, quali saranno i costi e soprattutto che siano differenziati tra turisti e residenti, riservando a questi ultimi tariffe vantaggiose che si limitino alle spese o poco più». I tre hanno continuato: «Ad oggi i matrimoni all’aperto in Comune si possono celebrare solo al Casinò con costi proibitivi che scoraggiano molti residenti, spero che l’idea delle celebrazioni al Blue Moon sia diversa e non sia solo un far cassa sui turisti, ma offrire nuovi servizi ai cittadini di una città che da sempre vive un rapporto di simbiosi con il mare e la laguna». Il consigliere Ticozzi ha concluso nella nota: «Lo scorso agosto ho presentato una mozione, che non è ancora stata discussa - si legge - per chiedere che venisse estesa la possibilità di celebrare matrimoni anche nei parchi cittadini pensando a Parco Savorgnan ai giardini della Biennale a Venezia e ai parchi di Villa Tivan, di Villa Franchin e San Giuliano a Mestre, chiedo alla giunta che nella delibera con cui autorizzerà la celebrazione al Blue Moon inserisca le autorizzazioni anche per i parchi cittadini, speriamo sia l’occasione buona per questa proposta». Il dibattito è già frizzante. Come bollicine per un brindisi di matrimonio.