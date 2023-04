LIDO DI VENEZIA - Poter celebrare il matrimonio sulla spiaggia del Lido: una proposta che comincia a prendere corpo e potrebbe richiamare un'importante fetta di mercato, ad oggi in crescita in altre località della costa veneta. A lanciarla, in grande stile, è la nuova gestione della spiaggia Des Bains, che intende sviluppare anche questo settore nella nuova stagione alle porte. L'idea è anche quella di utilizzare i locali, ad esempio la Pagoda, che si trovano all'interno dello stabilimento balneare. Ma il momento clou è ovviamente la possibilità di poter celebrare, con rito civile, il matrimonio in riva al mare, sulla spiaggia, con la presenza anche dell'ufficiale dello Stato Civile che possa rendere effettiva la cerimonia.



Al momento questo al Lido non è ancora possibile: occorre sottoscrivere una convenzione tra i proponenti e il Comune, che appunto comprende la presenza del celebrante. Attualmente l'unica cosa che è possibile fare in spiaggia è quella di fare una rappresentazione del matrimonio e del "sì" degli sposi che però non ha alcun valore o effetto civile.



FINTE CERIMONIE

In passato, qualcosa in questa direzione c'è già stato: nel 2019, ad esempio, sulla spiaggia dell'Excelsior, davanti alla scalinata principale dell'albergo, è stato organizzato un evento matrimoniale concluso da una finta cerimonia. Senza alcun valore giuridico, ma con un notevole effetto scenografico hollywoodyano che, rilanciato dai social, ha fatto il giro del mondo. «Come spiaggia Des Bains - ha spiegato Alessandro Berton, amministratore unico della società che da quest'anno avrà in gestione lo stabilimento - intendiamo sviluppare il più possibile con tante idee e proposte anche il settore del "wedding" in spiaggia. Un ambito che può crescere molto e che sulla costa veneta è richiesta soprattutto da clientela straniera. Visto il grande prestigio che ha la spiaggia del Des Bains, hotel dove venne girato il film "Morte a Venezia", potrebbe essere un richiamo importante. Ma vorremmo che la proposta di celebrare un matrimonio in spiaggia abbia poi un reale valore giuridico, non solo una semplice rappresentazione che è sempre possibile, in qualsiasi momento, senza bisogno di fare una richiesta. Va però sottoscritta una convenzione con il Comune, che si può ricalcare da anche convenzioni per queste cerimonie, che altre località della costa veneta hanno già sottoscritto. Per la spiaggia Des Bains e il Lido abbiamo un programma con tantissime attività che presenteremo al momento opportuno, quando tutto sarà pronto».



Cauto sulla possibilità di celebrare matrimoni in spiaggia, l'assessore comunale lidense, Michele Zuin, delegato del sindaco e della città di Venezia nella Conferenza dei sindaci dei Comuni della costa veneta. «Nella delibera abbiamo messo a disposizione più sale per la celebrazione di matrimoni con rito civile, e, per ora, anche in qualche albergo, purchè abbia spazi adeguati, per accontentare alcune richieste».