VENEZIA - C’è un matrimonio vip in vista per il prossimo fine settimana, ma la chiesa prescelta è “oscurata” dai tabelloni elettorali che tagliano in due il campo. La sposa è Charlotte, la giovane nipote di Francois Pinault, uno degli uomini più facoltosi al mondo e titolare del polo veneziano d’arte contemporanea di palazzo Grassi e Punta della Dogana e la chiesa scelta per il matrimonio è San Pantalon, dall’austera facciata in mattoni che all’interno nasconde il più grande dipinto su tela al mondo (443 metri quadrati dedicati al martirio del Santo).

Ebbene: qualcuno si è accorto durante i sopralluoghi che un matrimonio, qualsiasi matrimonio, non si sarebbe potuto celebrare con un campo in quelle condizioni: niente ingresso con lo strascico, niente fotografie, niente congratulazioni fuori dalla chiesa, niente di niente.

Così, padre Lino il parroco dei Frari (che gestisce anche San Pantalon) ha provato a coinvolgere l’amministrazione comunale per capire se si fosse potuto fare qualcosa. E ha trovato la disponibilità dell’assessore alla Mobilità, Renato Boraso.



«In effetti - spiega Boraso - quei tabelloni erano collocati in modo veramente maldestro per un luogo come quello. Così, ho contattato l’Ufficio elettorale per capire se si poteva fare uno spostamento ed è stata trovata una soluzione. Ma non tanto per questo matrimonio, ma per qualsiasi cerimonia, che sarebbe stata impossibile».

In ogni caso, il matrimonio è salvo ed è uno di quegli eventi che oltre a far parlare di sè dai rotocalchi patinati di tutto il mondo porterà un indotto non indifferente alla città e non solo per le aziende che saranno direttamente o indirettamente coinvolte, ma anche in chiave di marketing territoriale. Lo si è visto con il tam tam mediatico del matrimonio di George Clooney e Amal e, più di recente, di Federica Pellegrini con Matteo Giunta.

Comunque vada, uno sposalizio Vip per Venezia resta sempre un business.