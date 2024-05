VENEZIA - Nozze a Venezia, scelte 10 nuove location dove celebrare la cerimonia: sconto del 50 per cento per i veneziani. Ecco quali sono. La giunta comunale nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Servizi al cittadino, ha approvato l’ampliamento dell'offerta per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili in location private. Con deliberazione di giunta, l'amministrazione comunale ha avviato un percorso che mira ad ampliare l’offerta di sedi e luoghi dove celebrare i matrimoni civili e la costituzione di unioni civili valorizzando tra l’altro spazi tipici, come isole della laguna, parchi, giardini storici e strutture di particolare pregio.

Gli uffici comunali hanno emanato in data 4 ottobre 2023 un avviso esplorativo teso a raccogliere manifestazioni d’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Venezia di siti o immobili di proprietà privata, situati nel territorio comunale per la celebrazione dei matrimoni o la costituzione di unioni civili. Sono pervenute 12 proposte, di cui 2 ritenute non ammissibili. Quindi sono state ritenute idonee le seguenti strutture:

Hotel Hilton Molino Stucky - Ballroom

Hotel Monaco & Grand Canal - Saloni del ridotto

Ca' Sagredo Hotel - Sala della Musica

Scuola della Misericordia di Venezia - Scuola Grande Misericordia

Scuola Grande San Giovanni Evangelista - Sala Colonne

Palazzo Marin - Sala della Musica

Isola di San Servolo - Sala Basaglia

Ca' Nigra Lagoon Resort - Sala degli Stucchi

Des Bain - La Pagoda (Struttura lato spiaggia)

Hotel Villa Mabapa - Flower Hall

«Il Comune di Venezia intende istituire Uffici dello Stato Civile in edifici non rientranti in sedi istituzionali dell’Ente, destinati alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione delle unioni civili all’interno di strutture di particolare pregio che, poste a disposizione dell’Amministrazione da soggetti privati, possono costituire un importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città nonché impulso per le attività produttive e commerciali - spiega l’assessore - Le aziende che operano nei settori della ricettività, della ristorazione e del terziario possono godere di un’importante occasione di sviluppo per promuovere l’economia del settore e del relativo indotto, ponendo a disposizione dei cittadini che intendono contrarre matrimonio le loro location e la propria professionalità in materia di wedding planner».

Il servizio di celebrazione matrimoni e di costituzione delle unioni civili rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è possibile prevedere una tariffa quale partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della stessa che con la presente deliberazione viene stabilita in 10mila euro. Per i nati ed i residenti nel Comune di Venezia la tariffa viene ridotta del 50%. Approvata la deliberazione la stessa viene mandata alla Prefettura per quanto di competenza e viene dato mandato agli uffici per la firma dei contratti di "comodato d’uso" con le singole strutture. Sarà possibile presentare domanda per nuove location anche successivamente alla scadenza dell’avviso.