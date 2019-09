Tragedia alla Brussa: malore lo stronca sul suo materassino

di Marco Corazza

Lo hanno trovato in acqua, oramai privo di vita. Tragedia questa mattina alla Brussa di Caorle dove un bagnante ha perso la vita. A lanciare l'allarme gli altri vacanzieri che hanno scelto la nota località naturalistica per passare la domenica. Verso le 11.30 hanno notato un materassino in mare e li vicino il corpo dello sventurato.Portato a riva, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Inutile il tentativo di salvare la vita al malcapitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro che stanno indagando per risalire all'identità dello sfortunato bagnante. Si tratta di un uomo di circa 65 anni. Il corpo è stato trasferito in obitorio a Portogruaro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.