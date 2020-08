VENEZIA - «Signore! Signori!... scusatemi, se da sol mi presento, sono Massimo Poli, e ho pur da render grazie a la natura che mi ha fatto sì valente narratore, da un nido di memorie in fondo a l'anima ho cercato di dipingere squarci di vita dei meravigliosi tempi in cui i veneziani sapevano spassarsela bellamente, noi caduti in un'epoca di pianificazione grigia, senza colore, guardiamo a quegli anni, con il rimpianto delle cose perdute!»

Massimo Poli, purtroppo mancato nella notte tra mercoledì e giovedì, la sua idea di Venezia l'aveva raccontata in due apprezzati volumi di racconti, largamente autobiografici, dal titolo Veneziano Poli, usciti nel 2017 e 2018. Con azzeccato titolo, come si evince, riferito al suo cognome, assai noto in città e portatore inevitabile di una forte componente di creatività: Massimo era infatti figlio di Antonio Poli, fondatore nel 1969 assieme alla moglie Carla del Teatro a l'Avogaria, frequentato con assiduità e in più ruoli in gioventù. Classe 1944, Massimo Poli aveva saputo dar voce alla città che molti auspicherebbero fosse tale ancora oggi, e rileggere le sue avventure significa attraversare più decenni cittadini, dalla vita studentesca al frequentato Liceo Marco Polo, per proseguire con la laurea in giurisprudenza all'Università di Ferrara e l'impegno alla Camera di Commercio di Venezia. Che aveva contribuito a far crescere, concludendo la carriera - dopo il ruolo da dirigente - come vicesegretario generale.



È stato pure direttore di Assonautica di Venezia. Dalla lettura dei suoi racconti emerge un grande appassionato di arti marziali, che non disdegnava passeggiate e serate con gli amici, e segnanti furono le esperienze da ragazzo al Teatro di famiglia, la cui eredità è da anni portata avanti dal fratello Stefano, che presiede palcoscenico e attiva Scuola Giovanni Poli. Praticava il karate, ma un capitolo a sé ricopre l'amata voga: fiero socio della Società Canottieri Bucintoro, alle uscite teneva davvero moltissimo. A dare notizia della scomparsa, purtroppo, è stata la moglie, la docente e studiosa Doretta Davanzo Poli, fra le massime conoscitrici a livello internazionale dell'arte tessile e della moda, insignita due anni fa del titolo di Veneziana dell'Anno. «Non c'è più con noi Massimo Poli, mio marito, da stanotte 20 agosto 2020, ci eravamo messi insieme nel 1962 con alcuni intervalli, ma fidanzati nel 1968», ha postato infatti la dottoressa Poli su un noto social network, seguita da numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, compagni di vogate, esponenti del mondo culturale veneziano. Massimo Poli lascia anche i figli Enrico e Teresa, affermati professionisti residenti fuori città.

Riccardo Petito

