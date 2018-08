Massimo, campione di Triathlon, e quella volta che «Pantani mi frenò»

di Edoardo Pittalis

I ricordi del mestrino Massimo Cigana, già professionista sulle due ruote, compagno di squadra del Pirata fino al 2003 quando un incidente in bicicletta gli stroncò la carriera. «Mi urlò in corsa che stavo andando troppo forte per lui. Io ero solo un gregario», Oggi è campione di Triathlon a livello nazionale e internazionale: «Ma fare sport in Italia è difficile».





IL PERSONAGGIOPer stargli dietro devi nuotare i 1500 metri in una ventina di minuti, coprire 40 chilometri in bicicletta in poco più di 50 minuti e fare di corsa 10 chilometri in mezz'ora. Per dare un'idea: Paltrinieri, campione olimpico e mondiale,