Vaccini, Cacciari: «Non riesco a prenotarmi, c'era posto a Chioggia, ma voglio farla a Venezia»

VENEZIA - «Anche se adesso la mia fascia d'età dovrebbe rientrare tra quelle da vaccinare ancora non sono riuscito a prenotarmi qui in Veneto, è sempre tutto occupato». Lo dice a Rai Radio1 il filosofo ed ex sindaco 76enne Massimo Cacciari.



Come ha provato a prenotarsi?

«Tramite il sito, dove avevo visto che era tutto occupato. Magari ora i posti liberi ci sono ma spero di non trovare qualcosa a 100 km da casa».

Le è stato proposto un centro vaccinale a questa distanza?

«L'altro giorno ho trovato posto a Chioggia - ha detto Cacciari a Rai Radio1 - ma io sono residente a Venezia e voglio farlo lì».