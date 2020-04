MESTRE Guanti battono mascherine. Nel giorno uno del “lockdown soft”, come lo ha definito il governatore Zaia durante la diretta streaming di Pasquetta, a Carpenedo si è visto un po’ di tutto. Poche ieri le auto per strada, poche le persone a passeggio per il quartiere. Ma sufficienti per rendersi conto di come le mascherine, non solo obbligatorie, ma protagoniste degli ultimi tempi e ormai ufficialmente strumento di protezione per se stessi e per gli altri, non fossero presenti sul volto di tutti. Ma c’è di più. I cittadini con la bocca e il naso scoperti, non molti per la verità, sia uomini che donne di tutte le età, non avevano nemmeno provveduto a ripiegare sulle alternative indicate, come una semplice sciarpa fatta in casa, esponendosi di conseguenza al rischio di essere colti in flagranza di reato.

MANI COPERTE Di segno curiosamente opposto la panoramica sui guanti. Sebbene siano più recenti nell’ambito dell’emergenza coronavirus e dei dispositivi necessari per uscire dalla propria abitazione, e nonostante le segnalazioni in merito alla difficile reperibilità, la loro presenza sulle mani dei passanti era piuttosto diffusa. C’erano guanti di tutti i colori. Soprattutto blu, in lattice. Qualcuno, forse a conferma della scarsa presenza sul mercato, indossava quelli invernali, di lana. E siccome l’ordinanza regionale impone di indossare i guanti oppure di essere provvisti di gel disinfettante, le persone palesemente sprovviste dei primi potevano fino a prova contraria possedere i secondi, in tasca, nella borsetta, senza commettere dunque alcun illecito.

In generale però, la maggior parte delle persone indossava solo la mascherina e, chissà, magari era munita di qualche tipo d’igienizzante; gli altri si dividevano tra chi non presentava dispositivi di sicurezza (quindi poco importa cosa avessero in tasca) e chi era perfettamente in regola con le norme in vigore, quantomeno con la parte concernente il “dress code” per gli spostamenti. Non pervenuta invece la categoria di quelli con guanti e senza mascherina, mentre consistente era la quota di guidatori con il volto protetto, alcuni con i guanti e qualcuno visibilmente in apnea. Infine, tra i cittadini diligenti, c’era poi chi, per fumare o parlare al telefono, circolava con la mascherina sulla testa, tipo occhiali da sole, oppure sulla gola, come la botte del cane San Bernardo.

SGUARDI SOSPETTOSI Tra i clienti in attesa davanti alla farmacia di Chirignago, c’è solo una sola ragazza senza la mascherina. Dopo un po’ percepisce lo sguardo torvo delle persone intorno a lei e improvvisa una telefonata: «Mamma, sono davanti alla farmacia per comprare le mascherine, il cartello dice che sono arrivate. Quante ne vuoi»? chiede alzando la voce per farsi sentire e giustificarsi, mentre intorno a lei i due metri di distanza diventano tre o quattro. Dalle laterali di via Miranese c’è chi esce di casa senza indossare la mascherina, magari per fare giusto due passi e arrivare alla prima isola ecologica o raggiungere uno dei tanti negozi affacciati sulla strada principale. Ma prima di avvicinarsi ad altre persone lo strumento di protezione spunta dalla borsa, dalla tasca o sotto la giacca. Le mascherine distribuite gratuitamente dalla Regione non si vedono in giro: quasi tutti indossano la classica “chirurgica” che si compra in farmacia con meno di due euro, e tra i più anziani si vedono anche molte Dpi con filtro. Tra i più giovani c’è invece chi improvvisa coprendosi il volto con il paracollo da neve o una sciarpa. Nel quartiere ci sono alcuni punti cruciali a rischio assembramento: le Poste all’incrocio con via Trieste, i due panifici che hanno sempre clienti in attesa e, appunto, le farmacie. Edicole e cartolerie hanno un viavai costante ma senza affollamento. E poi ci sono ovviamente i supermercati, in particolare l’Eurospar in cui negli orari di punta si formano lunghe code su un intero lato del parcheggio. Ma senza mascherina non entra nessuno e prima di entrare si trovano i guanti e il gel per igienizzare le mani.

Diverso il capitolo guanti, la cui utilità non sembra aver ancora convinto tutti: uno su cinque non li indossa nemmeno in coda, in attesa di entrare alle Poste. Davanti ai supermercati non c'è scelta: chi non li ha prima di entrare li trova davanti alla porta. Ma anche questo genera confusione. Al reparto frutta e verdura c'è chi usa i propri guanti, portati da casa o indossati all'esterno, per prendere frutta e verdura. Qualcuno lo fa addirittura con i guanti invernali, di cotone o lana, utilizzati come alternativa all'usa e getta. I lavoratori dei negozi, quando se ne accorgono, lo fanno notare: «Non è igienico, non sappiamo cosa tu abbia fatto fuori di qui con i tuoi guanti. Devi togliere i tuoi e indossare quelli trasparenti».