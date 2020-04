Mascherine, cosa c'è da sapere: come sono fatte, a cosa servono, cosa filtrano e come smaltirle

Ultimo aggiornamento: 16:14

VENEZIA - C'è chi usa la carta da forno, chi le garze e la pellicola da cucina. Le sarte si sono messe alla macchina da cucire e le aziende stanno convertendo la propria produzione.sono diventate il grande oggetto del desiderio specie ora che sono spesso obbligatorie. Anche seha ribadito che l'uso delle mascherine non è sufficiente a fornire una protezione adeguata contro il coronavirus, ma devono essere adottate anche altre misure come la distanza sociale e il lavaggio frequente delle mani. Le maschere mediche, in particolare, «possono creare un falso senso di sicurezza nella popolazione che quindi potrebbe trascurare le altre misure essenziali». Quali imodelli sono più sicuri, come utilizzarle, dove acquistarle e qual è il loro corretto prezzo per evitare speculazioni legate all'emergenza coronavirus? Tenendo presente almeno due elementi che valgono sempre: le mascherine non possono essere mai riutilizzate; per essere sanificate dovrebbero essere lavate almeno a 121 gradi; La loro efficacia non supera le 4-5 ore.Per sviscerare tutto quello che c'è da sapere ci siamo fatti aiutare da, che è l'ente amministratore e gestore del flusso operativo dei test per le mascherine e per altri dispositivi. Si avvale dei centri di ricerca dell'Università che con i loro laboratori sono in grado di fornire prove tecniche che rispondano ai requisiti necessari alla distribuzione delle mascherine. In questo periodo l'Università di Padova ha costituito una task force guidata dal Prorettore Fabrizio Dughiero per dare supporto alle imprese che vogliono produrre mascherine. Spiega Stefano Giulitti, project manager di UniSmart: «Ai primi di aprile abbiamo attivato la procedura di richiesta per la valutazione tecnica delle mascherine e un centinaio di aziende ci hanno già contattato».(600 volte più piccoli di un capello) e si trasmettono mediante goccioline delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità in caso di tosse e starnuti. In particolare, lo starnuto può spingere queste goccioline ad una distanza fino a 4 metri.Esistono sostanzialmente in commercio in Italia tre tipi di mascherine: le filtranti, le chirurgiche e le mascherine identificate con la sigla Dpi (Dispositivo di protezione individuale) che comprendono anche i modelli più comunemente conosciuti come. Queste ultime sono le mascherine che consentono un più alto livello di filtraggio e una maggiore sicurezza nel non far passare il coronavirusI modelli attualmente distribuiti nei supermercati, nelle edicole e che in alcuni comuni veneti vengono consegnate a domicilio sono le, che pur non essendo soggette a normative specifiche richiedono una valutazione tecnica di base. Quindi possono essere prodotte e distribuite alla popolazione e i requisiti richiesti sono il non arrecare danno e il non comportare rischi aggiuntivi.I modelli più sicuri sono le mascherine(Dispositivi di protezione individuale) che sono caratterizzate da una maggior efficienza filtrante. Seguono nella graduatoria della sicurezza le mascherine chirurgiche che sono dispositivi medici. Infine ci sono le mascherine filtranti. I primi due modelli devono essere sottoposti a test tecniciAttualmente si trovano in commercio o vengono distribuite le mascherine filtranti che sono i dispositivi più semplici. Talvolta, ma solo in farmacia, sono reperibili anche le. Va precisato però che la produzione non riesce a soddisfare la richiesta, quindi quando arrivano i rifornimenti alle farmacie vengono subito esauriti. Più difficile per ora per i cittadini trovare i dispositivi ad alto filtraggioConsiderato il momento di particolare emergenza e quindi di altissima richiesta - che può quindi comportare anche un incremento del prezzo del prodotto - le mascherine filtranti, qualora venissero messe in commercio considerato che per ora vengono regalate, devono costare pochi centesimi l'una, mentre le chirurgiche, che sono un dispositivo medico, non devono superare iNella confezione delle mascherine c'è generalmente indicato come devono essere correttamente utilizzare. Si tratta comunque nella maggior parte dei casi di dispositivi monouso, il che significa che possono essere utilizzate una sola volta e poi vanno gettate. Questo vuol dire che l'utilizzo corretto prevede che la mascherina non venga indossata, tolta e poi rimessa per più giorni consecutiviLe mascherine se sono monouso non andrebbero utilizzate più volte, ma qui il condizionale è d'obbligo, considerato che la disponibilità sul mercato non è sufficiente al fabbisogno e che la normativa di contenimento del virus obbliga le persone ad utilizzarle. Sono monouso le mascherine filtranti, le chirurgiche e i dispositivi ad alto filtraggio usati in ospedale. I modelli utilizzabili più volte non sono molto diffusiI modelli di mascherina che possono essere lavati o disinfettati per poi essere riutilizzati sono rari e in commercio non se ne trovano molti. Va detto che il prodotto, perché venga adeguatamente sanificato, deve essere lavato con appositi disinfettanti o sterilizzato. Comunque un semplice lavaggio, anche se non è l'ideale, è sempre utile. Ogni azione detergente, come avviene per il lavaggio delle mani, è utile per ridurre il rischio di contagioLe mascherine vanno indossate cercando di non toccarle nella parte interna che è quella che va a contatto con la bocca e con il naso. Questo per evitare che le mani, che possono aver toccato qualche superficie venuta a contatto con il coronavirus, passino il virus direttamente alla mascherina. Una volta indossate le mascherine non andrebbero, per lo stesso motivo, più toccateSe una mascherina monouso viene usata anche solo dieci minuti andrebbe ugualmente buttata, questo almeno prevede il corretto utilizzo del dispositivo. Quindi non sarebbe consigliato, cosa che attualmente tutti fanno, usare la stessa mascherina per brevi periodi ma in più giorni. In pratica una volta indossata, ma una volta tolta non andrebbe mai rimessa.Le numerose, che attualmente hanno convertito la propria produzione per supportare l'emergenza, realizzano per la maggior parte mascherine filtranti. Sono le barriere con un minor livello di filtraggio, ma ugualmente adatte a trattenere le goccioline di saliva, in cui si può trovare il virus, che una persona può emettere parlando, tossendo o starnutendoPer le abitazioni in cui non sono presenti persone positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si mantengono le procedure in vigore nel territorio di appartenenza di raccolta differenziata. A scopo cautelativo mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti neimeglio se chiusi in due sacchetti, uno dentro all'altro, ben sigillatiPiuttosto che niente è meglio piuttosto. Quindi partendo da questa filosofia chi non dispone di mascherine può mettersi davanti a bocca e naso. Difficile stabilire quale sia il tessuto più consigliato per evitare il passaggio del virus: per ora si sa che il coronavirus ha dimensioni piccolissime ed è quindi in grado di intrufolarsi nelle trame di qualsiasi materiale«L'utilizzo delle mascherine non ci rende invincibili: il distanziamento sociale e l'igiene sono più efficaci» per, membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus. «È certo - ha detto il medico - che i dispositivi servono a operatori sanitari, convalescenti e persone più vulnerabili», ma per gli altri «non è una corazza che ci protegge da tutto».