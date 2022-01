Maryam la prima nata del 2022 in Veneto: pesa 2,9 chilogrammi

PADOVA - Il vagito di Maryam saluta il nuovo anno perché è lei la prima nata in Veneto del 2022. La piccola è nata 13 minuti dopo la mezzanotte e a dare il lieto annuncio sono il padre Abdel Kader Sghir e la madre Ilham Bkijri, entrambi di origini marocchine. La piccola è nata all'ospedale di Padova, ma la sua famiglia risiede a Cona in provincia di Venezia da molti anni. La mamma vive infatti in Italia dal 2006 e il papà dal 2010. Alla nascita la bambina pesava 2.9 chilogrammi e il parto è avvenuto nell’Azienda Ospedale - Università di Padova e sempre qui undici minuti dopo Maryan è nato anche un bimbo di origini cinesi.