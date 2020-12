Violenza sessuale su una bambina di 8 anni: arrestato il 38enne che ospitava la vittima e la mamma

MARTELLAGO (VENEZIA) - Venerdì mattina, 18 dicembre 2002, la Stazione Carabinieri di Martellago ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Venezia a carico di un 38nne originario del Camerun, condannato in via definitiva per i gravi reati di violenza sessuale aggravata con minori.

L’indagine risale in effetti al 2016, condotta dalla Stazione di Martellago in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia e trae origine da una denuncia raccolta dai militari dell’Arma da una donna nigeriana che lo aveva identificato come l’autore di una violenza nei confronti della figlia. Madre e figlia erano infatti ospiti a casa dell’uomo che – di notte – si era introdotto nella cameretta della bimba (che allora aveva 8 anni) toccandola nella prati intime e mastrurbandosi. Le investigazioni, pur con comprensibili difficoltà e reticenze dovute alla estrema delicatezza dei fatti, permettono di individuare ed arrestare l’uomo, che nel frattempo era emigrato in Germania, su Mandato di Arresto Europeo, al fine di essere sottoposto a misura cautelare in carcere.

Il corso della Giustizia prosegue e allo straniero, nel frattempo scarcerato e rientrato in Italia, arriva la condanna definitiva con una pena residua di poco più di un anno di carcere, alla quale è stato definitivamente sottoposto con il nuovo arresto eseguito ieri dagli stessi Carabinieri di Martellago in Gazzo Padovano, dove presta attività lavorativa, in base al nuovo ordine restrittivo della Procura Generale. L’arresto conclude quindi le indagini dei Carabinieri per definire i contorni della vicenda.

