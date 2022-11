MARTELLAGO - L'ha trovato senza vita, in casa, la figlia: aveva solo 58 anni. Dramma ieri mattina a Maerne per l'improvvisa e prematura scomparsa di Paolo Quaresimin, conosciutissimo in paese dov'era nato e aveva sempre vissuto. L'uomo, che era separato e risiedeva da solo nella sua abitazione in via Ca' Rossa, soffriva di svariate patologie ed era a casa in malattia dal lavoro, ma nulla che facesse presagire il tragico epilogo.

Ieri mattina la figlia di 24 anni lo ha chiamato invano al cellulare, preoccupata è quindi andata a casa, non avendo ottenuto risposta neanche al citofono è entrata e ha fatto la terribile scoperta: il padre era riverso, esanime, sul pavimento. Probabilmente il malore fatale lo ha colto nella tarda serata dell'altro ieri o durante la notte: domenica sera l'ex moglie era stata da lui a vedere come stava. La figlia ha subito dato l'allarme, ma i sanitari del Suem di Mirano non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali: sono intervenuti anche i carabinieri che hanno appurato come il corpo non presentasse alcuna ferita. La salma è già a disposizione dei familiari per il funerale, che sarà fissato nelle prossime ore.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Maerne, dove Quaresimin aveva tantissime amicizie, e la Macap, azienda che produce macchine per il caffè con sede in via Toniolo, dove il cinquantottenne lavorava da tanti anni ed aveva un ottimo rapporto con la titolare ed i colleghi. Aveva anche la passione per la pesca e organizzava gare in memoria della sorella, scomparsa prematuramente a causa di un tumore. Oltre alla figlia e alla ex moglie, Paolo Quaresimin lascia anche un'altra sorella.