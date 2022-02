MARTELLAGO - E’ stato uno degli amministratori più amati del Dopoguerra, il sindaco del popolo. Tutta Martellago si è svegliata con un dolore grande questa mattina per la scomparsa, a 75 anni, dell’ex primo cittadino Giovanni Brunello: il politico si è spento all’alba all’ospedale Villa Salus di Mestre dov’era ricoverato da una settimana per l’aggravarsi della patologia degenerativa che l’aveva colpito quattro anni fa. Originario di Correzzola, nel Padovano, rappresentante di prodotti alimentari, Brunello, che risiedeva con la sua famiglia a Olmo, aveva iniziato la sua lunga militanza politica nelle file della Dc nel 1985 diventando consigliere comunale: in consiglio ci sarebbe rimasto ininterrottamente fino al 2018. Nel 1994 è diventato assessore a Sport, Associazioni e Parco Laghetti nella prima Giunta Stradiotto, e nella seconda, dal 1998, anche vicesindaco. Nel 2003 è stato quindi eletto sindaco e riconfermato con percentuali bulgare per il secondo mandato nel 2008. Ha concluso la sua “carriera” con la presidenza del consiglio comunale dal 2013 al 2018 per poi ritirarsi dalla politica attiva.

Nel suo decennio Brunello è diventato uno dei sindaci più amati di Martellago e anche gli avversari gli hanno riconosciuto una passione, abnegazione, uno spirito di servizio senza eguali. Per lui non c’erano “Natali” e “Ferragosti”: sempre presente e disponibile, il primo a spalare neve o tirare su acqua nelle emergenze al “comando” della “sua” protezione civile, che ha creato lui. E non si contano le opere che ha realizzato, dallo sviluppo del Parco dei Laghetti alla caserma dei Carabinieri, dalla viabilità complementare e le mitigazioni del Passante, per le quali si è battuto strenuamente, alla piscina, solo per citarne alcune. Ma Brunello è stato anche un faro dell’associazionismo, per anni presidente della società di calcio del Maerne e del Maernefiere, con la quale, assieme a un gruppo di generosi volontari come lui, ha ripreso in mano e riportato in auge la manifestazione principe del paese, la Fiera degli Uccelli. La notizia della sua scomparsa ha destato unanime e profonda commozione e cordoglio. L’amico Marco Stradiotto, che lo aveva scelto tra le perplessità generali come suo successore (“vi stupirà” aveva profetizzato), lo ricorda tra le lacrime come “una persona speciale, generosa, umile, con un grande senso del servizio e con la capacità di entrare in rapporto diretto con tutti”. Il sindaco attuale Andrea Saccarola lo descrive come “una persona a 360 gradi, un grande amministratore, il comune non è mai sato amministrato così bene come nei suoi dieci anni di mandato, un sindaco della gente tra la gente e un uomo impegnato nel sociale: un esempio per tutti”. Saccarola proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali, non ancora fissati. Brunello, lascia la moglie Luisella, i figli Barbara e Antonio, e i fratelli Pippo, Francesco e Paolo e, soprattutto, un vuoto incolmabile in tutta la “sua” comunità.