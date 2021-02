Addio a Virgilio Donaggio, colonna del calcio Maerne

MARTELLAGO - Lutto nel mondo del calcio a Maerne: martedì 9, dopo una lunga e coraggiosa lotta contro un tumore, è mancato a 76 anni Virgilio Donaggio, per quattro decenni colonna della locale società. Originario di Burano, Donaggio nel 1973 si era stabilito a Maerne, dove abitava tuttora ed era conosciuto e ben voluto da tutti. Tipografo, aveva lavorato all'ex Fantoni di Martellago e poi, per tanti anni, come grafico al Gazzettino nella sede di Mestre, contribuendo a sfornare ogni giorno il nostro giornale.



LA SUA PASSIONE

Una volta in pensione, si è dedicato alla sua grande passione, il pallone. Nel 1980 è entrato nella gloriosa società del Maerne, che proprio quest'anno celebra il centenario, ricoprendo vari ruoli, tra cui allenatore, referente per la Federazione e soprattutto responsabile del Settore giovanile, a cui teneva più di tutto. Un impegno che ha portato avanti fino all'ultimo, nonostante i problemi di salute, dando sempre una mano al bisogno. «Virgilio era un'istituzione per il Maerne Calcio: c'era sempre - lo ricorda l'ex presidente Claudio Anoè. Un piccolo grande uomo - lo piange il figlio Gino, a sua volta allenatore, alludendo alla statura fisica non eccelsa del papà ma dalle grandi doti umane - Una persona che pensava sempre agli altri per prima, umile, corretto, di alti principi, che ha saputo trasmettere la sua passione per il calcio e i valori di questo sport a centinaia di bambini.

Virgilio lascia la moglie Mirka, i figli Gino, Patrizia e Debora, sei nipoti e una pronipote. Non ancora fissati i funerali, che comunque si terranno al campo sportivo di Maerne.



