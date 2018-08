Mamma Monica si arrende alla leucemia: aveva 41 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGO - Ha lottato con tutte le sue forze contro il male e una infinita e crudele serie di complicanze, ma alla fine si è dovuta arrendere. Le comunità di Maerne, dove viveva dal 2005, in via Ca' Bembo, e nella quale era conosciuta e ben voluta da tutti, e quella di Robegano, paese di cui era originaria, sono sotto choc e piangono, giovanestroncata martedì, a soli, dalla. Diplomatasi geometra all'istituto 8 Marzo di Mirano, dopo aver lavorato per qualche anno come commessa, Monica aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua splendida famiglia: il marito Herris Iannucci e le sue due perle, i figli Leonardo e Alice, rispettivamente 14 e 9 anni, oggi.