MARTELLAGO Una 82enne “sequestrata” per 15 minuti nella camera da letto della sua villa, dove non ha più la forza di tornare; un’altra coppia di anziani derubati mentre si trovava in casa, con tanto di furto di un mobile. E un bottino di almeno 50mila euro in preziosi. Olmo era già stata colpita dai ladri domenica notte, ma il raid condotto mercoledì sera in una delle zone “in” del paese, via Cavalieri di Vittorio Veneto, è stato particolarmente grave.

Il primo blitz è stato messo a segno nel pomeriggio, non si sa l’ora, nella villetta di due over 80, che hanno fatto l’amara scoperta solo alle 19: i predoni si sono introdotti in casa e mentre le loro vittime (e per un periodo anche la badante) si trovavano in salotto, hanno ripulito le camere al piano superiore; per non far rumore, non riuscendo ad aprire un trumeau, una cassettiera, anche questa di valore, l’hanno calata da una finestra e se la sono portata via in blocco. I due anziani non si sono accorti di nulla, ma sono spariti gioielli d’oro, in particolare collane, anche con perle e diamanti, per un valore di almeno 20mila euro.

“SEQUESTRATA”

Peggio è andata a una vicina di 82 anni che abita da sola (è rimasta vedova da poco) in un’altra villa della via e che all’ora del furto, le 21.15, si era già coricata. Qui i banditi hanno forzato una porta-finestra cominciando a rubare a piano terra. L’anziana, al piano superiore, sentendo dei rumori, si è svegliata e ha chiamato col cellulare uno dei figli, che ha allertato il 112, ma non ha fatto quasi a tempo ad alzarsi che ha visto una torcia e una “sagoma” che l’ha chiusa a chiave nella sua stanza, al piano superiore. Nonostante la rapidità con cui i figli e i carabinieri, già in loco per raccogliere la precedente denuncia, sono corsi e hanno liberato la signora, i ladri sono riusciti a ripulire anche qui tutto l’oro, per un valore di 15mila euro. «Per mia mamma essere chiusa nella sua camera è stata la sua salvezza - racconta una delle figlie - ma è molto scossa. Ora è andata a stare con mia sorella e non credo tornerà più a vivere da sola in quella casa».

Non bastasse, alle 22, una coppia, più giovane, che abita in una villetta vicina, e che per una volta si è scordata di inserire l’allarme, rientrando a casa l’ha trovata sbarrata. I ladri avevano forzato il portone, si erano chiusi dentro e avevano fatto razzia di preziosi. Il raid ha destato sconcerto in tutto il paese, i cittadini chiedono alle istituzioni di prendere provvedimenti.

