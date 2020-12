Anziano bloccato da solo in casa, i farmaci essenziali glieli portano i carabinieri

MARTELLAGO (VENEZIA) - Farmaci essenziali per un anziano, li portano i carabinieri. Un uomo 73enne residente a Martellago che vive solo, aveva chiesto l’aiuto dei carabinieri della locale Stazione – per il tramite del numero di emergenza 112 – poiché aveva assoluta necessità di ritirare presso la farmacia della frazione di Olmo importanti medicinali, non avendo la patente e non potendosi muovere da solo. I Carabinieri si sono subito attivati con la farmacia di turno provvedendo al ritiro dei farmaci e consegnandoli all’anziano, il quale ha potuto continuare le cure senza interruzione. All’uomo, estremamente riconoscente, è stato donato dai militari un panettone, per rimarcare i sentimenti di vicinanza e per “addolcire” i giorni delle festività.

