MARTELLAGO - Ennesima serata calda sul fronte furti anche lunedì, con più batterie di ladri in azione. Stavolta sono state prese di mira almeno due abitazioni di via Roviego, a Maerne, e soprattutto è stato svaligiato l'appartamento al piano terra di una palazzina in via Righi. La coppia di sessantenni che ci abita, e che era fuori, rincasando alle 19 si è subito accorta che qualcosa non andava avendo notato la controfinestra del salotto aperta e hanno chiamato il 112.

I delinquenti, che con molta probabilità sono stati interrotti sul più bello dal rientro dei residenti e si trovavano ancora all'interno, l'avevano infatti scassinata, così come hanno forzato e aperto con destrezza la finestra, per poi mettere a soqquadro tutte le stanze facendo il disastro: hanno guardato persino dentro le scarpe e i vasi delle piante e per proteggersi la fuga hanno piazzato un mobile dietro la porta d'ingresso dell'alloggio. Hanno portato via alcuni oggetti d'oro, tra cui un paio di orecchini, delle collanine e un anello, un piumino e un giaccone. I carabinieri sono accorsi subito ma i malviventi si erano già dileguati.