MARTELLAGO - Aveva brutte sensazioni, al punto da decidere di restare da solo, a casa, isolandosi da tutto, e staccare il cellulare durante lo spoglio, delegando la moglie Lucia e la figlia Giulia, dieci anni, a portargli le nuove che arrivavano dai rappresentanti di lista. Ed è stata proprio la bambina, poco dopo le 17.30, a riferire a papà: «Dicono che hai vinto».

E la tensione di una lunga campagna elettorale per Andrea Saccarola si è sciolta in una gioia irrefrenabile. Il sindaco uscente del centrodestra è corso in municipio, sempre con moglie e figlia, per le prime interviste, ed è volato al quartier generale della sua coalizione, l’officina dei Sapori, dove i suoi sostenitori lo hanno accolto con baci, abbracci, strombazzate di clacson, primo tra tutti l’assessore della Lega Luca Faggian con al collo la bandiera di San Marco. Tutti a gridare «Passaparola, ha vinto Saccarola», lo slogan della campagna, ed è iniziata la lunga festa con caroselli di auto.

LE PRIME PAROLE

«Sono contentissimo del risultato, non me l’aspettavo così netto, di fronte avevamo tutto il centrosinistra unito. Faccio i complimenti a tutti i miei candidati per come hanno lavorato soprattutto in quest’ultimo mese. Adesso subito al lavoro, dobbiamo terminare tutti i progetti, ben 11, che abbiamo iniziato, dalla pista ciclabile di via Frassinelli alla casa di riposo». Saccarola ha un pensiero anche per il suo avversario, «abbiamo considerazione l’uno per l’altro, è stata una campagna elettorale dura ma tra noi c’è stima e spero che i prossimi cinque anni siano collaborativi».

LA NUOVA GIUNTA

Ma come sarà il Saccarola bis? «Sicuramente con più esperienza rispetto alla precedente legislatura ma sempre con la stessa voglia di fare tra i cittadini e per i cittadini. La mostra marcia in più è stata anche questa, essere sì in ufficio ma soprattutto in strada con la gente, cercare di comprenderne i problemi e dare risposte. Tutti non è stato possibile risolverli, ma lo faremo nei prossimi cinque anni. Sarò il sindaco di tutti, anche di quel 45% che non è andato a votare e di quelli che non hanno votato Saccarola» prosegue il sindaco, che però non dà anticipazioni sulla futura Giunta. Con un’ultima riflessione sulla performance della sua civica. «Sono orgoglioso, significa che la gente ha votato il sindaco uscente, ma è soprattutto la conferma che abbiano costruito una squadra forte che ben governerà con i partiti della nostra coalizione, che saranno sempre al mio fianco come negli ultimi cinque anni e con in più Fratelli d’Italia che per me è un onore avere».