Si cala dalla finestra della casa occupata, fugge e reagisce ai militari: arrestato 30enne

VENEZIA - I carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno arrestato la scorsa notte un marocchino di 30 anni, sorpreso mentre stava calandosi dalla finestra di un appartamento disabitato gestito dall'Ater nel Sestiere di Castello. Fermato per essere identificato, l'uomo ha reagito aggredendo i militari, minacciandoli e cercando di scappare, ma è stato bloccato e trovato in possesso di eroina e di materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Nell'abitazione dalla quale era uscito sono stati trovati e sequestrati altri oggetti per l'attività di spaccio. Su disposizione della Procura lagunare stamani l'uomo, irregolare sul territorio nazionale è stato condotto in Tribunale che ne ha convalidato il fermo e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo. Nei suoi confronti sono ipotizzati i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, invasione di edifici, violazione della normativa in materia di immigrazione e resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.