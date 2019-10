Orecchio strappato al figlio della compagna, il pm: «Condannate quella coppia violenta»

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A maggio lui, 31enne marocchino, era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti alla compagna. Adesso i due, ormai ex, con lui in carcere a Venezia, sono tornati assieme in aula per l'accusa di maltrattamenti su minori: ovvero i figli che lei aveva avuto da una precedente relazione. Un'accusa che ha spinto il pm Alessia Tavarnesi a chiedere la condanna - in abbreviato - a 3 anni per il marocchino e a 2 anni per la madre dei bambini, una 23enne residente in terraferma veneziana. L'ORECCHIO STRAPPATO Tra i capi...