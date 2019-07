Marius Alin Marinca, il ritratto dell'investitore dell'incidente costato la vita a 4 ragazzi

di Fabrizio Cibin e Davide De Bortoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSILE DI PIAVE - E' di Musile l'uomo che ha provocato lo sbandamento della Ford Fiesta che è poi finita nel canale, provocando la morte dei quattro ragazzi di 22 anni.che si trovavano nell'auto. Rintracciato e fermato con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, si trova agli arresti domiciliari. Abita da un paio d'anni in centro del paese, assieme ad una. Fa l'e risulta. Nel suo profilo Instagram, le foto raccontano di una, in particolare per quella Golf con cui sabato notte ha colpito la Fiesta dei ragazzi poi finiti nel fossato.