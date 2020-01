Badante scopre il tradimento del marito: "fuoco e fiamme" in albergo, chiamata la polizia

MESTRE - Alla fine il personale dell’albergo si è visto costretto a chiamare la polizia. Prima le urla, poi il rumore di suppellettili rotte, poi il pianto. E quando alcuni inservienti hanno deciso di bussare alla porta della stanza da cui proveniva tutto quel baccano, alla vista di come era ridotta la donna, si sono decisi di telefonare al 113. Temevano infatti che la situazione potesse degenerare. Viso tumefatto, un occhio gonfio, e un profondo taglio allo zigomo: erano i segni più tangibili della lite furibonda scoppiata fra marito e moglie moldavi, alla scoperta da parte di lei, 32 anni, del tradimento di lui, 33 anni. L’episodio risale a qualche giorno fa. Da quanto emerso si tratta di una coppia regolarmente sposata ma che non vive sotto lo stesso tetto. Ovvero, lei è in Italia con una regolare occupazione come badante, lui invece è rimasto in patria dove lavora, approfittando delle vacanze di Natale per venire a trovare la moglie. Di qui la decisione di prenotare una stanza in una struttura ricettiva di via Ca’ Marcello in quanto la 33enne sarebbe ospite della famiglia che l’ha assunta e quindi senza un alloggio indipendente.

A rovinare l’atmosfera delle feste, appunto, l’aver trovato le prove, che l’uomo in Moldavia ha un’altra.

E lui alle accuse della moglie, invece che chiedere scusa o semplicemente giustificarsi, ha reagito in maniera violenta alzando le mani fino a picchiarla di santa ragione. Quasi che fosse lei dalla parte del torto.

Gli agenti della Volante hanno faticato non poco a ricostruire la situazione e riappacificare, si fa per dire, le parti. Il 33enne è stato allontanato. Mentre la 32enne è stata accompagnata al pronto soccorso per essere medicata.

Sentita sul punto, ai poliziotti ha raccontato che era la prima volta che il marito la pestava, che prima non l’aveva mai fatto e che quindi non aveva intenzione di sporgere denuncia. Almeno nell’immediato. All’Angelo è rimasta alcune ore in osservazione e le è stato fornito anche il supporto psicologico. Per lei un inizio d’anno decisamente molto poco bene augurante. © RIPRODUZIONE RISERVATA