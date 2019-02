Omicidio Lovisetto, 14 anni a Maritan, l'ex boss della Mala del Brenta

VENEZIA - La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pena a 14 anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di Silvano Maritan, l'ex boss della Mala del Brenta accusato dell'omicidio del 43enne Alessandro Lovisetto, avvenuto a novembre del 2016 in piazza Indipendenza a San Donà di Piave. I giudici hanno rideterminato le provvisionali, riconoscendo 200mila euro per ciascuno dei tre figli della vittima anziché 100mila come disposto in primo grado.



La sera dell'omicidio Maritan e Lovisetto si erano incontrati e avevano cominciato a discutere. Maritan aveva sempre sostenuto di essere stato aggredito dal rivale e di essersi difeso. Una versione, questa, alla quale né la procura, che aveva chiesto una pena di 24 anni, né i giudici della Corte d'Assise d'Appello avevano creduto, condannandolo a 14 anni per omicidio volontario e a quattro mesi per la detenzione abusiva del coltello che ha provocato la ferita fatale al collo di Lovisetto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello aveva chiesto una condanna a 21 anni.

