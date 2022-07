Mario Draghi sulla gondola dell'Euro che affonda, la nuova copertina (polemica) della rivista tedesca Stern

VENEZIA - Mario Draghi in versione gondoliere su un barchino che sta affondando. È la copertina del periodico tedesco Stern che ha rappresentato la crisi di governo italiana in maniera piuttosto provocatoria: il presidente del Consiglio Draghi, con la tipica divisa veneziana a righe, aggrappato a una gondola che sta affondando. Non solo. Sull'imbarcazione, il simbolo dell'euro. Come a dire: «La crisi italiana fa affondare anche noi».

Non è la prima volta che una rivista tedesca rappresenta in maniera grottesca la situazione politica italiana. Nel 2011, anche l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi fu rappresentato in versione gondoliere. Quella volta però il premier era tra due ragazze-sirene. Ai suoi piedi, il famigerato piatto di spaghetti con la revolver. «I mercati non credono più a Berlusconi», scriveva Der Spiegel.

E adesso, ancora una volta una copertina tedesca polemica sulla situazione politica in Italia. L'immagine di Draghi gondoliere che affonda farà discutere.