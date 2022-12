MESTRE - Carissimi lettori de Il Gazzettino, tre mesi fa Mario Barba se n'è andato inaspettatamente lasciandoci tutti dolorosamente disorientati ma nella sua eredità ci sono montagne di appunti che scriveva per i suoi affezionati lettori, (come era sua usanza definirvi).



Tra questi, ci sono molte storie con numeri sui sogni e su tantissime e bellissime poesie in Venessian di sua cugina Wally, perchè stava preparando il suo terzo libro con tanti numeri smorfiati sull'argomento tra cui anche quelli degli Auguri per il nuovo anno. Spero davvero che i suoi appunti e i suoi numeri in qualche modo ci possano accompagnare per ancora molto tempo, ma intanto vi dedico queste righe: Ghe xe un dolse venteselo che ingrespa la laguna. Dove se specia el sielo e superba xe la luna. In sta pase in sto silensio, chi xe che siga che fa sta confusion? So mi! El novo anno, picinin ma brontolon. So megio de queo finio e.. scolteme mi..no se gha mai da vardar indrio. So mi el novo anno, so ancuo mi el paron. Stanote femo bagolo e un fià' de confusion. No vogio musi tristi, stemo tuti in alegria. Venessiani coi turisti stemo tuti in compagnia. Un altro anno ormai xe' anda' .. quanti anni xe passai, tanti anni pùasarà. Bon Anno a ti Venessia, a Veci, Zovani, e Putei ve lo digo co'l el cuor. Che sia un anno pien de schei, de salute e . tanto amor! il vostro Mario barba

Che la sua Dea Bendata si ricordi di tutti voi, come lui auspicava sempre: Buon Anno Nuovo con i numeri (buoni per tutto il 2023) 9- 32- 75- 79 da giocare con ambo e terno Venezia Bari e Tutte.