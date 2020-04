Morto Marino Cortese, ex senatore Dc e presidente della Fondazione Querini Stampalia

VENEZIA - E' morto a 81 anni Marino Cortese, personalità della politica e della cultura: è stato esponente di spicco della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, senatore della Dc ed ex assessore comunale a Venezia, oltre che presidente della Fondazione Querini Stampalia e vicepresidente della Fondazione Cini dal '97 al 2001. Era malato da tempo.



Nella sua lunga carriera politica Cortese è stato anche consigliere regionale in Veneto per quattro mandati, partecipando nel 1970 alla stesura dello Statuto, ed assessore comunale a Venezia. Nel 1987 la sua elezione al Senato, dove era rimasto fino al 1992. Ha militato anche nel Partito Popolare Italiano, nella Margherita e infine nel Partito Democratico.



