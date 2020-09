LETTERA DI DENUNCIA A: AVM S.p.A. – Azienda Veneziana della Mobilità Sede Legale e amministrativa e-mail: avm@... Pubblicato da Maura Fontana su Lunedì 14 settembre 2020

VENEZIA Brutta avventura per, membro del direttivo di Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), che giovedì 10 era in gita con il marito Antonio Vitella a. La signora, a causa di una malattia degenerativa, si muove indotata di motore.I due coniugi arrivati al Tronchetto, parcheggiano l'auto, acquistano i biglietti e salgono sul ferry per il Lido con la carrozzina e una bicicletta per il marito. La tariffa per un disabile in carrozzina è di 1,50 euro, l'accompagnatore non paga, la bicicletta dell'accompagnatore paga un euro, per cui i due coniugi spendono in totale 5 euro andata e ritorno. «Passiamo la giornata al Lido e decidiamo nel pomeriggio di raggiungere Pellestrina. Arriviamo agli Alberoni e ci imbarchiamo sul ferry», racconta Fontana in una lettera inviata ad Avm, al sindaco Brugnaro e agli assessori regionali Elisa De Berti e Manuela Lanzarin e pubblicata sui social.. Il marinaio chiede il pagamento di un euro per la bicicletta e la tariffa di 7,50 euro per il marito passeggero, per un totale di 17,50 euro andata e ritorno.«Rimango basita racconta Fontana. Gli chiedo spiegazioni eSono profondamente indignata, come può un operatore interfacciarsi in modo tanto arrogante, offensivo e deridente, nei confronti dei clienti?». «Stiamo verificando l'accaduto afferma Avm -. Ovviamente se tutto confermato sarà nostra cura contattare i clienti per le dovute scuse per il comportamento tenuto dal nostro operatore e rimborsare quanto richiesto in eccesso rispetto alla tariffa applicabile».