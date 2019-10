Marina la "guerriera" perde la sua battaglia a 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA Oriago piange Marina, guerriera dagli occhi dolci. Dopo anni di battaglie e di coraggio Marina Tiengo, 44 anni, è mancata ieri circondata da mamma Mara e dai fratelli Massimo e Giorgia. I funerali saranno celebrati sabato 5, alle 10, nella chiesa di San Pietro in Bosco di Oriago. Marina aveva lavorato per 20 anni alladi Santa Maria di Sala e solo recentemente, quando ormai il fisico era debilitato dalla malattia, è stata costretta a lasciare. «È stata colpita da un tumore al seno 12 anni fa ricorda il fratello e da allora ha sempre combattuto contro questo male, che negli anni ricompariva, fino a subire una decina di interventi chirurgici, con coraggio e tenacia». Tante le espressioni di affetto espresse in questi giorni alla famiglia di Marina. Molte le testimonianze di colleghi e amici che ricordano il coraggio della quarantaquattrenne, la sua voglia di lottare, sempre con il sorriso. «Gli angeli esistono ha ricordato la sorella di Marina in un post - Sono persone volate in cielo troppo presto. Non aver paura, sono sicura che papà e nonna sono già lì ad aspettarti. Ti auguro di trovare la pace che qui non hai avuto».La Tiengo ha lasciato una lettera, agli amici e ai malati oncologici, nella quale racconta il dramma di un male che non l'ha mai definitivamente abbandonata e che i famigliari hanno voluto rendere pubblica. Sono passati 11 anni da quando mi è stato diagnosticato il male ha scritto Marina e da allora lui è con me, come un compagno di viaggio tenuto a bada. La malattia non mi ha mai tolto un solo giorno di sogni e speranze, anzi, ho cercato di crearne di nuovi, di pensare a progetti da realizzare, di viaggi da fare». «Non mollerò mai ha scritto ancora Marina perchè la vita è una cosa meravigliosa. È un grande dono e io ho ancora tante cose da fare».Dopo le esequie, la salma verrà accompagnata a Spinea per la cremazione.