Scovate sette serre di marijuana alla Gazzera, 47enne nei guai

VENEZIA - Sette serre con strumentazione per un valore di 120 mila euro, un chilogrammo circa di foglie di marijuana essiccate e altrettante da essiccare, bottiglie di diserbante, tale da produrre diecimila dosi di stupefacente, sono state sequestrate dalla Polizia locale di Venezia. Il proprietario, M.A., di 47 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dal Giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida. Gli agenti del Nucleo Sicurezza urbana del Corpo hanno requisito un capannone rurale nel quartiere Gazzera, al termine di perquisizioni durate un'intera nottata.



L'intervento è scattato verso le ore 19 di sabato scorso, quando l'indagato è stato individuato a Marghera e, alla vista dei due cani antidroga, ha cercato inutilmente di fuggire. Ha consegnato agli agenti alcune dosi di marijuana, ma l'attività è proseguita con una perquisizione nella sua abitazione di Marghera, dove sono stati trovati un box serra con una pianta matura di marijuana, 100 grammi di foglie essiccate e triturate, strumentazione per la coltivazione in serra, una macchina per il sottovuoto e 30 bottiglie di diserbante. Nel capannone, affittato da febbraio, sono state requisite altre sette serre per la coltivazione «a cascata» di piante di marijuana, ognuna attrezzata per la ventilazione, l'illuminazione, la temporizzazione e il controllo dell'umidità degli spazi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA