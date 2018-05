Marijuana trasportata nei sacchi in auto: arrestato un 44enne

MESTRE - Trasportava marijuana in sacchi con la sua auto per poi farne dosi da vendere al minuto o cedere ad altri spacciatori nella zona stazione a Mestre (Venezia). Per questo motivo un 44enne del veneziano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Mestre. L'uomo è stato bloccato mentre saliva e scendeva dalla propria auto grazie ad una serie di segnalazioni. Quindi è scatta la perquisizione e nel mezzo è stata trovata una dose pronta da 123 grammi di stupefacente mentre il resto, mezzo chilo, era in un sacco pronta per essere trattata.

